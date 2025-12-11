Grifone che brutto colpo Bellini sarà operato a breve

L'infortunio di Filippo Bellini durante la partita contro il Prato rappresenta un momento difficile per il Grosseto. Il centrocampista biancorosso sarà sottoposto a un intervento chirurgico a breve, segnando un brutto colpo per la squadra e per il giocatore. La notizia è stata ufficialmente confermata dal club in un comunicato ufficiale.

Davvero un brutto incidente di percorso l'infortunio capitato al centrocampista biancorosso Filippo Bellini, che ha dovuto lasciare il campo nel match contro il Prato, come viene confermato da un comunicato emesso dal Grosseto nella giornata di ieri. "Il calciatore Filippo Bellini - si legge nella nota - ha riportato una lesione di alto grado del legamento crociato anteriore e del corno posteriore del menisco esterno durante la gara di domenica contro il Prato. Il giocatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico eseguito dal dottor Giuseppe De Angelis consulente ortopedico della società.

