Greuther Furth-Hertha BSC venerdì 12 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 18:30 si affrontano Greuther Furth e Hertha BSC in una sfida importante. Il Greuther Furth, in crisi e in zona retrocessione, cerca di risollevarsi, mentre l’Hertha BSC, nonostante una recente sconfitta, si trova in una posizione favorevole in classifica. Ecco le formazioni, quote e pronostici del match.

Un Greuther Furth in crisi, con un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate e in piena zona retrocessione, ospita un'Hertha BSC che invece, nonostante l'inattesa sconfitta casalinga contro il Magdeburgo, è settima in classifica a soli tre punti dal terzo posto e due dal secondo. I berlinesi infatti venivano da sette successi consecutivi in campionato.

