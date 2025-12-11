Greggio per i terroristi Cosa c' è dietro il blitz di Trump contro la petroliera al largo del Venezuela

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela, segnando un'azione diretta contro il commercio di greggio di Caracas. Questa mossa si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche e sanzioni, sollevando interrogativi sulle motivazioni e le implicazioni di un intervento che ha attirato l'attenzione internazionale.

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente s equestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. L'amministrazione Trump si mette di traverso per bloccare il commercio di greggio di Caracas. Sulla nave di proprietà iraniana, la MT Skipper, che batte bandiera della Guyana e secondo alcune fonti era diretta a Cuba, il blitz delle forze speciali americane ha ottenuto il controllo della "più grande mai sequestrata" dagli Stati Uniti. Dal Venezuela accuse senza mezzi termini: " È un atto di pirateria ". Gli americani rivendicano la liceità dell'atto: per Washington la nave è coinvolta in " una rete di trasporto petrolifero illecito " a sostegno di organizzazioni terroristiche straniere, trasportando petrolio tra Venezuela e Iran.

