Greenwood il Napoli osserva la pista | il Marsiglia chiede 80 milioni Transfermarkt

Greenwood al Napoli? C’è chi lo considera un nome concreto e chi lo liquida come semplice voce di mercato. Greenwood al Napoli. Scrive Transfermarkt: “Il Napoli si è inserito nella corsa per Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia, 24 anni, è diventato uno dei nomi più caldi del mercato. L’OM lo ha pagato 26 milioni nel 2024, ora chiede un pacchetto da 80 milioni e non ha alcuna intenzione di venderlo. Lo United, grazie a una clausola, prenderebbe il 50% della futura rivendita. In corsa ci sono anche Atletico Madrid, Newcastle e Barcellona. Greenwood è diventato un affare enorme. Il Napoli osserva, ma la concorrenza è fortissima”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it