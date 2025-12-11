Green Jobs 2030 | Roma accelera sulla transizione del lavoro verde

Roma si prepara a una svolta green, puntando a creare oltre 100 mila Green Jobs entro il 2025. L'obiettivo è allinearsi all'Agenda 2030 dell'ONU, promuovendo una transizione sostenibile e innovativa nel mercato del lavoro. La capitale italiana si impegna a diventare un modello di sviluppo ecologico e occupazionale nel contesto europeo e globale.

Roma guida il futuro del lavoro verde: oltre 100 mila Green Jobs previsti nel 2025 e verso il 2030, termine di scadenza dell'Agenda 2030 dell'ONU. Il nuovo rapporto realizzato nell'ambito del Climate City Contract di Roma, con il supporto tecnico di NeXt Economia, delinea indicatori e strategie, fabbisogni di formazione per far crescere un'occupazione sostenibile e inclusiva. In particolare, il Climate City Contract di Roma, che ha avuto il 15 ottobre l'approvazione da parte della Commissione europea, con l'assegnazione del Label, ha visto il coinvolgimento di 80 stakeholder e ha l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra gli attori economici e sociali, l'amministrazione per far crescere nuove imprese e green jobs. 🔗 Leggi su Iltempo.it