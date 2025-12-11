grazie alle sorelle agazzi inaugurata la mensola

Inaugurata al Parco di Piero la mensola “Cianfrusaglie”, ispirata al progetto delle sorelle Agazzi. Un'iniziativa che mira a favorire la crescita emotiva, lo sviluppo del linguaggio e delle relazioni, offrendo uno spazio di interazione in un contesto pubblico, per la prima volta fuori dalle mura scolastiche.

“Cianfrusaglie“ per crescere, per sviluppare l’intelligenza emotiva, linguaggio, la relazione. Al Parco di Piero arriva, per la prima volta in un luogo pubblico fuori dalle mura scolastiche, la mensola agazziana, ispirata al progetto di inizio Novecento delle maestre Agazzi. Pedagogiste bresciane, Rosa e Carolina Agazzi hanno segnato la storia della didattica a livello nazionale ed internazionale; a loro si deve, ad esempio, la coniazione del termine “scuola materna“ a partire dal 1895. La valorizzazione del loro approccio, avviato negli ultimi anni, è stata uno dei motivi che ha portato il Comune di Brescia ad essere inserito nella rete Unesco delle Learning City. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it