Grazie a Trump la Cina rischia di ridurre drasticamente lo svantaggio tecnologico sull’IA

L'intervento di Trump potrebbe modificare gli equilibri nel campo dell'intelligenza artificiale, spingendo la Cina a ridurre significativamente il divario tecnologico. Questa mossa, apparentemente controintuitiva, potrebbe avere ripercussioni importanti nello scenario globale, alterando le dinamiche tra le principali potenze mondiali e influenzando lo sviluppo futuro dell'IA.

La scelta più stupida che possa fare una potenza mondiale con un vantaggio tecnologico è accorciare la distanza con il rivale. Ed è esattamente ciò che stanno facendo gli Stati Uniti nella partita dell'intelligenza artificiale. In un post, Donald Trump ha annunciato che il governo autorizzerà Nvidia a vendere ai clienti cinesi i chip H200, tra i più avanzati oggi disponibili per addestrare modelli di intelligenza artificiale, imponendo una quota dei ricavi da versare al Tesoro americano. Per tre anni, quando Joe Biden era alla Casa Bianca, gli Stati Uniti aveva fatto l'opposto, imponendo un blocco severo sulla vendita alla Cina dei processori di fascia alta, convinti di rallentare la crescita scientifica e militare di Pechino.