Grazie a donazioni nuovo look e tecnologia per le sale parto del Vito Fazzi

L'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha beneficiato di una importante donazione da parte di Cuore e mani aperte Odv, che ha permesso di rinnovare le sale parto con nuove tecnologie e un nuovo look, migliorando così l'assistenza e il comfort delle future mamme.

LECCE – L’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha ricevuto una duplice e significativa donazione da parte dell’organizzazione di volontariato Cuore e mani aperte Odv.In una conferenza stampa tenutasi in mattinata, sono stati presentati: un letto da parto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

