Grayson Allen fa un fallo violento su Holmgren e scatta la maxi-rissa | sul parquet si scatena l'inferno

Durante la partita tra Oklahoma City e gli avversari, Grayson Allen ha commesso un fallo violento su Chet Holmgren, provocando una maxi-rissa sul parquet. L'incidente ha portato a tensioni e all'espulsione immediata di Allen, scatenando un vero e proprio inferno in campo e suscitando grande scalpore tra tifosi e addetti ai lavori.

Grayson Allen colpisce duramente Chet Holmgren durante il pesante ko contro Oklahoma City, scatenando tensioni in campo e un’espulsione immediata. Compagni e avversari accusano Allen di essere recidivo in comportamenti pericolosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

