Grave incidente sulla provinciale muore un uomo di 76 anni

Un grave incidente si è verificato questa mattina alle ore 09:00 sulla Strada Provinciale 127 nel comune di Anagni, Frosinone. L'incidente ha coinvolto un uomo di 76 anni, che ha perso la vita a causa dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

#Giugliano- Grave incidente in via Aniello Palumbo, soccorsi sul posto. Strada chiusa al traffico. #Cronaca #Incidente #Grave #Ospedale #VigilidelFuoco #PoliziaLocale #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente nella notte, muore un uomo di 47 anni - Un gravissimo incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la Provinciale 502, nel tratto che porta verso Coste di Staffolo, è costato la vita a un uomo di 47 anni alla guida di una Fiat Qubo. Da lanuovariviera.it

Trasacco, incidente mortale: muore 61enne - , è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Collelongo a Trasacco. Riporta abruzzonews24.com