Grave incidente sulla Provinciale 127 ad Anagni | muore un uomo di 76 anni

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Provinciale 127 ad Anagni, causando la tragica morte di un uomo di 76 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9:00, suscitando grande attenzione e dolore nella comunità locale. I dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di rilievo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente stradale quello che si è verificato questa mattina, intorno alle ore 09: 00, lungo la Strada Provinciale 127, nel territorio comunale di Anagni. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un’ Ape Car che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente nei pressi di una curva particolarmente insidiosa. L’intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri del NORM (Nucleo Operativo e Radiomobile) di Anagni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grave incidente sulla Provinciale 127 ad Anagni: muore un uomo di 76 anni

#Giugliano- Grave incidente in via Aniello Palumbo, soccorsi sul posto. Strada chiusa al traffico. #Cronaca #Incidente #Grave #Ospedale #VigilidelFuoco #PoliziaLocale #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Auto esce di strada e si ribalta: feriti due ventenni, uno è grave - L’incidente sulla Provinciale 127 nella notte tra domenica e lunedì: la Polo è finita in un fossato. bergamonews.it scrive

Incidente a Cadegliano Viconago: 55enne gravissimo, interviene l’elisoccorso - CADEGLIANO VICONAGO – Momenti di grande apprensione oggi, giovedì 4 dicembre, per un grave incidente avvenuto intorno alle 14. Secondo laprovinciadivarese.it