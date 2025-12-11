Grave incidente in quota per un paracadutista | impigliato sull’aereo la scena drammatica ripresa dalle telecamere VIDEO

Un incidente in quota coinvolge un paracadutista rimasto impigliato sull’aereo durante un lancio. Le immagini, riprese dalle telecamere, mostrano una scena drammatica e inaspettata, suscitando grande emozione e preoccupazione. Un episodio che si distingue per la sua straordinarietà e il finale sorprendente, lasciando senza parole chiunque assisti alla vicenda.

Una storia incredibile, delle immagini scioccanti e una tragedia annunciata. Con un finale a sorpresa. Un paracadutista professionista si lancia in formazione con altri 16 colleghi da 15mila piedi d’altezza. Pochi istanti dopo, quello che doveva essere un normale esercizio diventa un incidente da brividi, ripreso in ogni dettaglio dalle telecamere. Il video, diffuso dall’ente australiano per la sicurezza dei trasporti, l’ ATSB ( Australian Transport Safety Bureau ), mostra il momento in cui tutto va storto. All’apertura del portellone e nella fase di uscita dall’ aereo, la maniglia del paracadute di emergenza del primo skydiver resta impigliata in un flap dell’ala. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

