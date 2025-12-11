Gratitudine per Tajani A Forza Italia serviranno volti nuovi idee nuove e un programma rinnovato | Pier Silvio Berlusconi sul futuro del partito

Pier Silvio Berlusconi esprime gratitudine per Tajani e sottolinea la necessità di rinnovare Forza Italia con volti e idee nuove. Durante una conferenza stampa pre natalizia, ha condiviso la visione del futuro del partito, evidenziando l’importanza di un programma aggiornato per affrontare le sfide politiche.

Pier Silvio Berlusconi ieri sera, 10 dicembre, ha incontrato la stampa durante una conferenza stampa pre natalizia nello studio 10 di Cologno Monzese. Tra i temi “caldi” televisivi, politici e privati, l’amministratore delegato Mediaset ha anche tracciato un quadro sul partito fondato dal padre, Silvio Berlusconi, Forza Italia. Il tema del rinnovamento di Forza Italia resta centrale: “Premesso che io non mi occupo di politica, il mio pensiero non cambia. Che io e Marina ci si appassioni al destino di Forza Italia, siamo onesti, è naturale. Tra i lasciti di mio padre tra i più grandi, se non il più grande, c’è Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gratitudine per Tajani. A Forza Italia serviranno volti nuovi, idee nuove e un programma rinnovato”: Pier Silvio Berlusconi sul futuro del partito

https://short.do/IkTZya Ce. Nicola Caputo nominato Consigliere del Ministro Tajani: "Lo faccio con umiltà e gratitudine" - facebook.com Vai su Facebook

Forza Italia caos Tajani-Occhiuto: dalla Calabria alla leadership?/ Rumors convegno e vertice: cosa succede - Caos in Forza Italia, tra il convegno di Palazzo Grazioli e la (presunta) corrente di Occhiuto: gli scenari e il chiarimento con Tajani ... Riporta ilsussidiario.net

Tajani Parla di Pace e Aiuti Umanitari nel Podcast di Forza Italia: Ascolta Ora! - Nel podcast di Forza Italia, Antonio Tajani discute approfonditamente il tema della pace e il ruolo dell'Italia nell'impegno umanitario globale. notizie.it scrive