Grasso accende una luce di legalità | La mia terza vita è per gli studenti

Pietro Grasso, ex presidente del Senato e Procuratore nazionale antimafia, ha incontrato oltre 700 studenti di Riccione in un evento che ha acceso una luce di legalità. Per più di mezz’ora, i giovani del Liceo Volta–Fellini e dell’Alberghiero Savioli hanno seguito in presenza e streaming un dibattito sul valore della legalità e della lotta alla criminalità organizzata.

Per oltre mezz'ora 700 studenti del Liceo Volta–Fellini e dell' Alberghiero Savioli di Riccione, presenti al CinePalace Giometti e in diretta streeming, ieri hanno seguito l'incontro con Pietro Grasso, già presidente del Senato e Procuratore nazionale antimafia, noto per la sua lotta contro la criminalità organizzata. Questo in vista della proiezione del film " La Camera di Consiglio " che ripercorre i giorni di reclusione blindata dei giudici popolari e togati nelle fasi conclusive del maxiprocesso di Palermo. Intervistato da Roberto Zaccaria, docente universitario ed ex presidente Rai, Grasso ha percorso le tappe salienti della sua carriera, come l'omicidio di Piersanti Mattarella e le due settimane vissute da Presidente supplente della Repubblica.

