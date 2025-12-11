Grande Fratello Mattia Scudieri e la fidanzata si lasciano | forti dichiarazioni

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Mattia Scudieri e la sua fidanzata Carlotta Vendemmia si sono ufficialmente lasciati. La rottura ha suscitato molte discussioni, con dichiarazioni che hanno attirato l'attenzione dei fans e dei media. Questo nuovo capitolo segna un'importante svolta nella vita dei due protagonisti.

Il capitolo post– Grande Fratello di Mattia Scudieri e della fidanzata Carlotta Vendemmia si arricchisce di un nuovo, decisivo passaggio. Nelle scorse ore il catanese ha lasciato intendere che fosse in corso un chiarimento. A stretto giro, però, è arrivata la presa di posizione della ragazza che ha spazzato via ogni dubbio, fissando un punto definitivo. Il tutto sullo sfondo dell’amicizia speciale nata nella Casa con Grazia Kendi, spesso al centro delle discussioni dei fan. GF: il fuori onda in semifinale tra Domenico e Benedetta L’intervista di Mattia Scudieri dopo il GF 2025. Intervistato da Il Giornale, Scudieri aveva raccontato una fase interlocutoria con Carlotta: « Il chiarimento c’è stato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Mattia Scudieri e la fidanzata si lasciano: forti dichiarazioni

