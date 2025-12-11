Grande Fratello Mattia e Carlotta si dicono addio | relazione finita per ambiguità e giochi di fan service

Il rapporto tra Mattia e Carlotta si è ufficialmente concluso, mettendo fine a una relazione vissuta sotto i riflettori del Grande Fratello. Carlotta ha annunciato pubblicamente la rottura, smentendo le dichiarazioni di Mattia, e ha spiegato di aver deciso di interrompere la relazione a causa di comportamenti ritenuti irrispettosi e di giochi di fan service.

La storia tra l'ex gieffino e la fidanzata termina con un annuncio pubblico di Carlotta, che smentisce lo "stand-by" dichiarato da Mattia e rivela di aver chiuso lei la relazione per comportamenti ritenuti irrispettosi. La storia tra Mattia Scudieri, ex concorrente del Grande Fratello ed eliminato lo scorso primo dicembre a un passo dalla semifinale, e Carlotta Vendemmia è ufficialmente giunta al termine. Dopo due anni di relazione, già segnata da momenti complessi, la situazione è esplosa nei giorni successivi all'uscita di Mattia dalla Casa. Le parole di Mattia che hanno acceso il caso In un'intervista recente, Scudieri aveva dichiarato che il rapporto con Carlotta era in stand-by e che un confronto tra loro c'era stato, ma senza un vero verdetto definitivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Mattia e Carlotta si dicono addio: "relazione finita per ambiguità e giochi di fan service"

