Grande Fratello Giulia | Mattia mi ha buttato sul letto e poi Grazia le fa una scenata di gelosia

Dopo la fine del Grande Fratello, Mattia si trova di nuovo single, mentre nella Casa si svela il carattere di Grazia Kendi, visibilmente gelosa. Tra dichiarazioni e scene di confronto, si influisce sulle dinamiche tra i concorrenti, suscitando curiosità e discussioni tra i fan.

Mattia torna single dopo la fine del Grande Fratello, mentre nella Casa più spiata d'Italia Grazia Kendi mostra tutta la sua gelosia. Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia si sono lasciati, ma gli ex coinquilini del Grande Fratello non sanno che il concorrente siciliano è tornato single. Nel frattempo, ai Lumina Studios, Grazia Kendi ha mostrato un piccolo momento di gelosia nei confronti di Giulia, protagonista di uno scherzo centrato proprio su Mattia. Lo scherzo di Giulia che scatena la gelosia di Grazia Nonostante sia uscito da dieci giorni, dentro la Casa, il nome di Mattia continua a creare tensione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Giulia: "Mattia mi ha buttato sul letto e poi.... ", Grazia le fa una scenata di gelosia

#mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Salta l'Isola dei Famosi in primavera. Grande Fratello? La decisione a breve. Per Ilary B... Vai su X

#GrandeFratello: #MariaMonsé contro #IlariaGalassi La Galassi come vi abbiamo già riportato si è sottoposta ad una blefaroplastica. Il chirurgo a cui si è affidata è lo stesso della Monsé. Quello per cui avevano litigato nella casa del GF. La Monsé quindi ha po - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Giulia De Lellis: Top Trends di oggi

Leggi anche: Pogba il tecnico del Monaco Pocognoli non ci ricasca | L’ultima volta che l’ho detto si è rifatto male alla caviglia… Non farò previsioni tornerà quando sarà il momento Aggiornamenti sull’ex Juve

Grande Fratello, Giulia svela: “Mattia mi ha buttata sul letto e…”, esplode la gelosia di Grazia (e lui fa un annuncio) - A pochi giorni dal gran finale, la giovane Soponariu ha deciso di fare uno scherzo all’amica e inquilina della Casa: la sua reazione ha fatto il giro del web. Da libero.it

Grande Fratello, Mattia Scudieri lascia la fidanzata per tornare da Grazia - Grazia lo nomina ogni giorno e vuole rivederlo fuori dalla Casa. Riporta mondotv24.it