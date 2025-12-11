Grande Fratello cambiamenti sul daytime in vista della finale

Il Grande Fratello sta attraversando una svolta significativa: il daytime è stato eliminato dai programmi, segnando una rivoluzione silenziosa che cambierà drasticamente la dinamica dello show. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, creando un nuovo equilibrio tra attesa e sorpresa nel mondo della televisione.

Grande Fratello senza daytime: la rivoluzione silenziosa che cambierà tutto. La casa più spiata d’Italia sta vivendo una metamorfosi inattesa: il daytime del Grande Fratello è sparito dai palinsesti, lasciando un vuoto che per alcuni è una catastrofe televisiva, per altri un’inaspettata liberazione. Stando quanto riporta La Velenosa del Gossip: “II #GrandeFratello nell’ultima settimana di messa in onda perde anche l’ultimo daytime. Era rimasto solo quello delle 13.40 che però è stato cancellato”. Leggi anche Sanremo: il programma con “le figlie di” subisce cambiamenti, chi potrebbe arrivare Un cambiamento piccolo solo in apparenza, perché il daytime non era un semplice “riempitivo”, ma il tessuto connettivo dell’intero reality, il suo battito cardiaco quotidiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, cambiamenti sul daytime in vista della finale

