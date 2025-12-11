Grande Fratello 2025 intervista a Mattia Scudieri | Mi ha fatto male essere lasciato in diretta Omer un esempio di vita Anita la più stratega Nessuna intenzione di prendere le distanze da Grazia

Manca poco alla finale del Grande Fratello 2025, in onda il 15 dicembre su Canale 5. In attesa di scoprire il vincitore, Mattia Scudieri condivide le sue emozioni, commenta le dinamiche tra i concorrenti e riflette sul percorso vissuto, rivelando anche alcuni aspetti personali e le sue opinioni sui compagni di avventura.

Manca ormai pochissimo alla finale della 19ª edizione del Grande Fratello, in onda lunedì 15 dicembre 2025 in prima serata su Canale?5, dove uno tra Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Grazia Kendi, Omer Elomari e Domenico D’Alterio conquisterà il titolo e il montepremi finale. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Mattia Scuderi che ha parlato del suo percorso: “ Questa esperienza, se non la provi, non puoi davvero capire: è un mix di emozioni infinite, con alti e bassi improvvisi. Personalmente, mi ha lasciato tanta crescita personale, soprattutto in termini di autostima e coraggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it