Grande evento per alunni e famiglie organizzato dall' istituto comprensivo Pescara 1

L'istituto comprensivo Pescara 1 si prepara a ospitare un importante evento dedicato a studenti e famiglie, in programma venerdì 12 dicembre. Un'occasione speciale per rafforzare il senso di comunità e condividere momenti di crescita e divertimento all'interno della scuola.

L'istituto comprensivo Pescara 1 si prepara ad accogliere la comunità con un grande evento di istituto in programma venerdì 12 dicembre.L'appuntamento è dalle ore 15:30 alle 19:30 nella scuola secondaria di primo grado "Foscolo". L'iniziativa vedrà la partecipazione degli alunni di tutti gli.

