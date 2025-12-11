Grande Atalanta | rimonta sul Chelsea e svolta per Fubal

Ecodibergamo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta firma una straordinaria rimonta contro il Chelsea, segnando un punto di svolta per Fubal I PRONOSTICI. La vittoria in Champions League riaccende l'entusiasmo nella classifica mensile di dicembre e nell'andata di questa stagione, aprendo nuove prospettive per il team e gli appassionati di scommesse sportive.

I PRONOSTICI. La vittoria in Champions League riaccende la corsa nella classifica mensile di dicembre e d’andata di Fubal. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

grande atalanta rimonta sul chelsea e svolta per fubal

© Ecodibergamo.it - Grande Atalanta: rimonta sul Chelsea e svolta per Fubal

grande atalanta rimonta chelseaGrande Atalanta: rimonta sul Chelsea e svolta per Fubal - La vittoria in Champions League riaccende la corsa nella classifica mensile di dicembre e d’andata di Fubal. Scrive ecodibergamo.it

grande atalanta rimonta chelseaAtalanta-Chelsea 2-1, gol e highlights: Scamacca e De Ketelaere in rimonta - È significativo che Tosin Adarabioyo (nato il 24 settembre 1997) sia il giocatore più anziano del suo roster. Riporta sport.sky.it