Gran finale per il XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera al Teatro Electra di Iglesias | gli appuntamenti

IGLESIAS – Si avvia alla conclusione il XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera, che è stato protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 16 novembre al 21 dicembre. La rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa, ha proposto sette indimenticabili concerti domenicali dedicati alla grande musica interpretata da prestigiosi ensemble di caratura internazionale, conducendo il pubblico in un viaggio tra le opere più amate della musica classica e non solo. La rassegna si concluderà in bellezza con l’ultima serata, domenica 21 dicembre, in compagnia dell’Orchestra Anton Stadler e i solisti Maria Solozobova al violino, Claudio Mansutti al clarinetto, Ramon Bassal al violoncello, sotto la direzione del Maestro Oliver Weder nel “Concerto sotto l’albero con solisti e orchestra”, con musiche che spazieranno da Rossini, Carl Maria von Weber, Pablo de Sarasate, Camille Saint-Saëns e F. 🔗 Leggi su Lopinionista.it