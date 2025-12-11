Gramsci e le nonne La cucina italiana spiegata alla sinistra

L'articolo esplora il legame tra Antonio Gramsci, le tradizioni culinarie italiane e il ruolo delle nonne nel trasmettere sapere e cultura. Attraverso questa prospettiva, si analizza come la cucina rappresenti un patrimonio identitario e politico, spesso al centro di dibattiti sulla memoria collettiva e sulla valorizzazione delle radici italiane.

Poco tempo fa, quando la presidente del Consiglio ha deciso di fare propaganda alla candidatura della Cucina Italiana come patrimonio Unesco, o, meglio, fare propaganda attraverso la candidatura, lo ha

Cucina italiana patrimonio Unesco, chef La Mantia: «Grati alle nostre nonne e ai contadini» VIDEO - «Un grandissimo biglietto da visita che rappresenta il nostro dna», così lo chef Filippo La Mantia a LaPresse in merito al riconoscimento Unesco per la cucina italiana. Segnala ilgazzettino.it

Unesco pronto a incoronare la cucina italiana patrimonio dell’umanità “grazie alla tradizione delle nonne e delle bisnonne. È semplice e replicabile” - La cucina del nostro Paese si avvicina al riconoscimento più ambito: diventare patrimonio dell’Unesco. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

