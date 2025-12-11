Governo | primo via libera Cdm a revisione strumento e sanità militare

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a due decreti legislativi relativi alla revisione dello strumento militare e alla sanità militare, in attuazione della legge approvata il 28 novembre 2023. L'adozione di questi decreti rappresenta un passaggio importante nelle politiche di riforma della difesa e della salute delle Forze armate italiane.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 28 novembre 2023, n. 201, recante "disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi". 1. Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n.

