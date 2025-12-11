Governo | ok Cdm a ddl accordo Italia-Albania di cooperazione strategica

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per ratificare l'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania, firmato a Roma il 13 novembre 2025. L'intesa riguarda settori chiave come sanità, energia, ambiente, sicurezza, difesa, migrazione, educazione, innovazione e crescita economica.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: ok Cdm a ddl accordo Italia-Albania di cooperazione strategica

