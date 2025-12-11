Governo | Cdm delibera tetto onoreficenze 3500 nel 2026
Il Consiglio dei ministri ha approvato il limite massimo di onorificenze che verranno conferite nel 2026, stabilendo un tetto di 3.500 riconoscimenti. La decisione rientra nelle misure di regolamentazione delle onorificenze e mira a gestire in modo equilibrato il conferimento di tali riconoscimenti ufficiali nel prossimo anno.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato la determinazione del numero massimo delle onorificenze da conferire nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 178 del 1951, istitutiva dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il contingente per il 2026 è determinato in 3.500 unità, ripartite nelle cinque classi (Cavaliere di Gran Croce 20, Grande ufficiale 80, Commendatore 300, Ufficiale 500, Cavaliere 2.600), confermando la quota prevista per l'anno 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it
