Governo | Braga ' stabilità? Fazzolari parla a vanvera perenne fibrillazione istituzionale'
L'articolo analizza le dichiarazioni di Fazzolari sulla presunta stabilità e autorevolezza dell'Italia sotto il governo attuale, contestando le sue affermazioni e evidenziando invece una situazione di continua fibrillazione istituzionale.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Fazzolari parla a vanvera e cerca di raccontare questi tre anni di governo con una narrazione trionfalistica secondo cui l'Italia sarebbe oggi un Paese 'stabile' e 'autorevole' grazie all'azione dell'esecutivo. La realtà è ben diversa. Gli attacchi continui alla Presidenza della Repubblica, alla Corte dei Conti, alla magistratura, ai giornalisti e alla stampa, alle autorità indipendenti, alle scuole, all'università e al mondo della cultura non sono il segno di una democrazia solida, ma di un Paese in perenne fibrillazione istituzionale". Così la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Con il Governo #Meloni c’è stato uno spreco di risorse che continuerà ad esserci. Hanno costruito due centri in #Albania e uno di questi è sempre stato chiuso mentre l’altro è costantemente sottoutilizzato. Uno spreco segnalato anche dagli organi di controllo - facebook.com Vai su Facebook
"ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI BRAGA GABRIELE E C. S.N.C." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Governo: Braga, 'stabilità? Fazzolari parla a vanvera, perenne fibrillazione istituzionale' - “Fazzolari parla a vanvera e cerca di raccontare questi tre anni di governo con una narrazione trionfalistica secondo cui l'Italia sarebbe oggi un Paese 'stabile' e ... Come scrive iltempo.it
Fazzolari alle opposizioni: "Ora una legge elettorale da legare al premierato" - Il sottosegretario ospite con Salvini e Carrozza ’in masseria’ da Bruno Vespa. Si legge su quotidiano.net