Governo | Braga ' stabilità? Fazzolari parla a vanvera perenne fibrillazione istituzionale'

L'articolo analizza le dichiarazioni di Fazzolari sulla presunta stabilità e autorevolezza dell'Italia sotto il governo attuale, contestando le sue affermazioni e evidenziando invece una situazione di continua fibrillazione istituzionale.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Fazzolari parla a vanvera e cerca di raccontare questi tre anni di governo con una narrazione trionfalistica secondo cui l'Italia sarebbe oggi un Paese 'stabile' e 'autorevole' grazie all'azione dell'esecutivo. La realtà è ben diversa. Gli attacchi continui alla Presidenza della Repubblica, alla Corte dei Conti, alla magistratura, ai giornalisti e alla stampa, alle autorità indipendenti, alle scuole, all'università e al mondo della cultura non sono il segno di una democrazia solida, ma di un Paese in perenne fibrillazione istituzionale". Così la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga. 🔗 Leggi su Iltempo.it