Governo | 4 nomine in Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato quattro nomine, tra cui il collocamento in fuori ruolo del ministro plenipotenziario Fabrizio Lucentini presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Ministro degli affari esteri Antonio Tajani e su richiesta del Ministro Gilberto Pichetto Fratin. La decisione mira a rafforzare i ruoli diplomatici e istituzionali del governo.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, vista la richiesta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il collocamento in posizione di fuori ruolo del ministro plenipotenziario Fabrizio Lucentini presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale Consigliere diplomatico aggiunto e dal 16 gennaio 2026 quale Consigliere diplomatico. Su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il collocamento in posizione di fuori ruolo del dirigente generale di pubblica sicurezza dottor Andrea Valentino presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione? la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

