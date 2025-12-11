Google Amin Vahdat alla guida dell’infrastruttura IA

Google ha annunciato la nomina di Amin Vahdat come nuovo Chief Technologist per l’infrastruttura IA. La promozione, confermata da fonti interne e media specializzati, sottolinea l’importanza strategica dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale e rafforza il ruolo di Vahdat come figura chiave nello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche.

Google ha annunciato un nuovo Chief Technologist per l'infrastruttura IA. Secondo una nota interna esaminata in anteprima da Semafor e poi confermata da TechCrunch, Mountain View ha promosso Amin Vahdat, personalità già di spicco e riferimento all'interno dell'azienda e dell'intero settore. Nel suo nuovo incarico avrà il compito di supervisionare l'intera strategia e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, area in piena evoluzione e ormai centrale per il futuro dell'azienda, protagonista di una corsa sempre più serrata. Riporterà direttamente al Ceo Sundar Pichai e controllerà una spesa pari a circa 90 miliardi di dollari in conto capitale solo entro la fine dell'anno.