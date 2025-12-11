Golf | Chacarra e Burke comandano l’Alfred Dunhill Championship buon Pavan

Al termine del primo giro dell’Alfred Dunhill Championship al Royal Johannesburg Club, Chacarra e Burke si posizionano in testa alla classifica. Buona prestazione anche per Pavan, che si distingue tra i partecipanti. La competizione, tra le migliori nel circuito, promette emozioni e sorprese nelle prossime giornate di gara.

Si è chiuso il primo giro dell'Alfred Dunhill Championship di scena al Royal Johannesburg Club della capitale sudafricana. A comandare la classifica sono in due, lo spagnolo Eugenio Chacarra e il sudafricano Christiaan Burke, entrambi con -9 anche se Burke avrebbe potuto ampiamente sfondare il record del percorso, non fosse stato per tre bogey a fronte di dieci birdie e un eagle (alla 18, luogo dov'è frequente); sei di questi birdie sono arrivati nelle sei buche iniziali. Tantissimo Sudafrica nelle prime posizioni, tant'è che si fa prima a individuare chi del Paese ospitante di questo torneo non è.