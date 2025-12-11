Gol Kean l’ex attaccante della Juventus porta avanti i Viola contro la Dinamo Kiev in Conference League | la dinamica del vantaggio della Fiorentina

Kean, ex attaccante della Juventus, apre le marcature per la Fiorentina contro la Dinamo Kiev nella partita di Conference League. Il suo gol dà un vantaggio importante ai viola, evidenziando la sua esperienza e il suo contributo in questa competizione europea.

Gol Kean, l’attaccante ex Juve porta in vantaggio i viola contro la Dinamo Kiev. Kean segna l’1-0 al 24? con un tocco da due passi. È di Moise Kean la prima rete nel match di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev. L’attaccante, ex della Juventus, ha sbloccato il risultato al 24esimo minuto, portando i viola in vantaggio per 1-0. L’azione che ha portato al gol è stata avviata da un cross preciso dalla fascia. Dodô ha pescato perfettamente l’attaccante in area. Kean ha controllato il pallone e, da distanza ravvicinata, ha mandato il pallone in rete con un tocco preciso all’angolino basso di destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com