Goggia la sfida di St Moritz apre la corsa a Milano-Cortina | Voglio una stagione solida e competitiva

L'apertura di St. Moritz segna l'inizio della corsa verso Milano-Cortina per Goggia e Sofia. La campionessa italiana punta a una stagione solida e competitiva, affrontando tre gare svizzere per testare la preparazione e avvicinarsi ai Giochi 2026. Un primo passo importante verso il massimo livello delle competizioni internazionali.

Sofia pronta alle tre gare svizzere: due discese e un super-G per testare la nuova preparazione e avvicinarsi al massimo livello in vista dei Giochi 2026. La stagione della velocità prende finalmente quota e per Sofia Goggia l’appuntamento di St. Moritz rappresenta il punto di partenza della lunga rincorsa verso Milano-Cortina 2026. Dopo le prime gare in gigante, la quattro volte vincitrice della Coppa di discesa si prepara alle sue specialità per eccellenza: due discese in programma venerdì e sabato, seguite dal super-G di domenica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Il 4° crono di Zenere nella prima manche della sfida bis di gigante a Mont-Tremblant accende i sogni del primo podio stagionale per tutta la nazionale, possono rimontare eccome Goggia e Della Mea (ancora con un errore importante per la tarvisiana, che è ve - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Quando Sofia Goggia oggi nella seconda prova di discesa a St Moritz | orario esatto n di pettorale tv

Leggi anche: LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA | Giada D’Antonio si cimenta nella specialità preferita

Goggia, la sfida di St. Moritz apre la corsa a Milano-Cortina: “Voglio una stagione solida e competitiva” - Sofia Goggia pronta alle gare di velocità di St. Lo riporta sportface.it

Sofia Goggia "prenota" un posto sul podio a St. Moritz, ma l'incognita Vonn rende la prima discesa dell'anno più incerta - Non l’avrà prenotata, ma di certo l’ha cominciata a mettere fortemente nel mirino: Sofia Goggia ha aspettato quasi due mesi prima di poter mettere gli sci da discesa, e di tutto il gigante fatto nelle ... Come scrive sport.virgilio.it