Glow con la moda curvy ogni donna può sentirsi valorizzata

L'evoluzione dell'estetica del corpo ha rivoluzionato anche il mondo della moda, rendendo più inclusivi i criteri di bellezza. In questo contesto, “Glow” si distingue come marchio di moda curvy, offrendo alle donne con taglie diverse dalle classiche da campionario l'opportunità di sentirsi valorizzate e alla moda. Quest’anno, il brand celebra i suoi primi cinque anni di attività.

