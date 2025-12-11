Gli utili di Poste italiane nascondono tagli e sfruttamento dei dipendenti

Mentre Poste Italiane ottiene utili record e distribuisce ingenti dividendi, i lavoratori affrontano tagli, sfruttamento e pressioni. La Uilposte Friuli Venezia Giulia denuncia queste criticità e lancia la campagna “Whistleblowing” per contrastare abusi e ingiustizie sul fronte occupazionale.

La Uilposte Friuli Venezia Giulia lancia la campagna “Whistleblowing” contro abusi e pressioni. “Mentre il Gruppo Poste italiane celebra utili economici senza precedenti, riversando ingenti dividendi agli azionisti e bonus stellari ai vertici manageriali, la realtà per la base lavorativa è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In presidio per la dignità del lavoro. Per dire a Poste Italiane che un lavoro da 700 euro al mese non è un lavoro dignitoso. Basta utili fatti sulle spalle di chi lavora, sulle spalle di chi non può vivere con uno stipendio da fame. Siamo qui a Tessera per chiedere - facebook.com Vai su Facebook

"POSTEPAY S.P.A." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

"Gli utili di Poste italiane nascondono tagli e sfruttamento dei dipendenti" - È importante che i lavoratori utilizzino gli strumenti legali disponibili per proteggere sé stessi e ... udinetoday.it scrive

Poste, utili e ricavi record nel 2024. Il dividendo sale a 1,08 euro e il payout al 70% - La società guidata da Matteo Del Fante ha archiviato l’esercizio 2024 con un utile netto di 2,01 miliardi, in crescita del 4,1% su base annua. Segnala milanofinanza.it