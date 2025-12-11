Gli studenti del Marconi dialogano con la scrittrice Anna Raviglione sul libro Pino Scaccia un inviato con l’anima

Gli studenti dell'Istituto Marconi di Forlì avranno l'opportunità di incontrare la scrittrice e docente Anna Raviglione nell’aula magna, sabato dalle 10,10 alle 12, per discutere del suo libro

Sabato, dalle ore 10,10 alle ore 12, le classi 4°A EN, 5°A EN, 5°B MC e 4°C MC dell’istituto tecnico tecnologico Marconi di Forlì incontreranno la scrittrice e docente Anna Raviglione nell’aula magna della scuola, per dialogare sul suo libro “Pino Scaccia, un inviato con l'anima”, edito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

