Gli scout teatini porteranno la Luce della pace da Betlemme a Chieti

Gli scout teatini saranno protagonisti dell'iniziativa della “Luce della pace da Betlemme”, portando simbolicamente la luce a Chieti. Ogni anno, i gruppi scout partecipano a questa tradizione, incontrandosi presso la stazione ferroviaria di Pescara per condividere un messaggio di pace e speranza.

A Chieti, da diversi anni, ciascun gruppo scout partecipa all'iniziativa della "Luce della pace da Betlemme", facendosi trovare alla stazione ferroviaria di Pescara. Qui la prelevano e la distribuiscono alle case di riposo e nelle proprie parrocchie. Anche quest'anno, il 13 dicembre, si è creata.

