Gli elfi tornano a Torriglia | in arrivo l' ElfoDay con divertimento per grandi e piccini

Torna a Torriglia l'ElfoDay, l'evento natalizio dedicato a grandi e piccini. Domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 18, la cittadina si anima con mercatini artigianali e negozi aperti, creando un'atmosfera di festa e magia. Un'occasione perfetta per immergersi nello spirito natalizio e divertirsi in compagnia.

A Torriglia torna l'ElfoDay: appuntamento domenica 14 dicembre con mercatini artigianali dalle 9 alle 18, in un'atmosfera di festa con negozi e locali aperti.Insieme agli elfi arriverà Babbo Natale, per raccogliere le letterine dei bambini. Divertimento assicurato per grandi e piccini con street. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Gli elfi tornano a Torriglia: in arrivo l'ElfoDay con divertimento per grandi e piccini - A Torriglia torna l' ElfoDay: appuntamento domenica 14 dicembre con mercatini artigianali dalle 9 alle 18, in un'atmosfera di festa con negozi e locali aperti. Si legge su genovatoday.it

Gli Elfi di Natale tornano in tour! Portano allegria, letterine, dolcetti e tanta magia nelle nostre filiali. Ecco dove incontrarli: 10 dicembre – Badia Polesine (RO) 11 dicembre – Vago di Lavagno (VR) 12 dicembre – Grantorto (PD) 15 dicembre – Vicenza - facebook.com Vai su Facebook