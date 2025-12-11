Gli architetti dell' Intelligenza Artificiale persona dell' anno Time

Gli architetti dell'Intelligenza Artificiale sono stati nominati 'Persona dell'anno' da Time. La rivista ha scelto di celebrare i protagonisti di questa rivoluzione tecnologica, evidenziando il loro ruolo attraverso una doppia copertina che richiama immagini iconiche e simboli di innovazione e progresso.

AGI - La palma di 'Persona dell'anno' per Time va agli architetti dell'intelligenza artificiale. La prestigiosa rivista americana ha annunciato la sua doppia copertina di fine anno, una con le iniziali AI dietro impalcature e la seconda con otto dei più importanti super-manager del tech americano, seduti sul braccio di una gru come nella iconica foto 'Pranzo in cima a un grattacielo' ha messo scattata nel 1932 Charles Ebbets agli operai che lavoravano alla costruzione del Rockefeller Center. Da sinistra verso destra si riconoscono Mark Zuckerberg di Meta, Lisa Su di Amd, Elon Musk di Tesla, Jen-Hsun Huang di Nvidia, Sam Altman di OpenAi, Demis Hassabis di Google DeepMind, Dario Amodei di Antropic e Fei-Fei Li, la creatrice di ImageNet. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gli architetti dell'Intelligenza Artificiale persona dell'anno Time

Time ha rivelato la Persona dell'Anno 2025: come era previsto si tratta dell'Intelligenza Artificiale, o meglio "gli architetti dell'Intelligenza Artificiale"

