Gli architetti dell' Intelligenza Artificiale persona dell' anno di Time

La rivista Time ha scelto di premiare gli architetti dell'intelligenza artificiale come Persona dell'Anno, evidenziando il ruolo chiave di questa tecnologia nel nostro tempo. La doppia copertina, tra impalcature e super-manager sul braccio di una gru, simbolizza l'importanza e la complessità di un settore in continua evoluzione, segnando un momento di riflessione sull'impatto dell'AI.

AGI - La palma di 'Persona dell'anno' per Time va agli architetti dell'intelligenza artificiale. La prestigiosa rivista americana ha annunciato la sua doppia copertina di fine anno, una con le iniziali AI dietro impalcature e la seconda con otto dei più importanti super-manager del tech americano, seduti sul braccio di una gru come nella iconica foto 'Pranzo in cima a un grattacielo' ha messo scattata nel 1932 Charles Ebbets agli operai che lavoravano alla costruzione del Rockefeller Center. Da sinistra verso destra si riconoscono Mark Zuckerberg di Meta, Lisa Su di Amd, Elon Musk di Tesla, Jen-Hsun Huang di Nvidia, Sam Altman di OpenAi, Demis Hassabis di Google DeepMind, Dario Amodei di Antropic e Fei-Fei Li, la creatrice di ImageNet. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gli architetti dell'Intelligenza Artificiale persona dell'anno di Time

Perché Time ha scelto gli Architetti dell’Intelligenza artificiale come Persona dell’anno 2025: “Le macchine pensanti hanno stupito e preoccupato l’umanità” - Il 2025 ha segnato l’ingresso definitivo dell’Ia nella vita di miliardi di persone, trasformando equilibri globali e leadership. Da notizie.com