Gli Anelli del Potere 3 Vecna annuncia la fine delle riprese della nuova stagione
Sono terminate le riprese di Rings of Power 3, iniziate nei primi mesi del 2025 nella nuova sede di produzione dello show, presso gli Shepperton Studios (Regno Unito). Con un post social in cui si vede un volto estremamente noto, quello di Jamie “Henry Creel Vecna” Campbell Bower, è stata. 🔗 Leggi su Today.it
Il signore degli anelli: Gli anelli del potere 3, nei nuovi episodi ci sarà Anarion? Rumor - Scoprite le ultime indiscrezioni sulla terza stagione de Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, la serie tv di Prime Video. Segnala serial.everyeye.it
Gli Anelli del Potere 3: Jamie Campbell Bower ed Eddie Marsan entrano nel cast dei nuovi episodi - La produzione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha annunciato l'arrivo nel cast della stagione 3 di Jamie Campbell Bower ed Eddie Marsan. Riporta movieplayer.it