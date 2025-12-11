Giustizia | Comitato per il No ' politica vuol mettere mani su magistratura'

Il Comitato per il No di Milano ha avviato ufficialmente la campagna referendaria nell'aula magna del Palazzo di giustizia, con la partecipazione di cittadini, avvocati e magistrati. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza di preservare l'indipendenza della magistratura e a contrastare le proposte ritenute dannose per il sistema giudiziario italiano.

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Nell'aula magna del Palazzo di giustizia di Milano - presenti cittadini, avvocati e magistrati - il Comitato per il No di Milano ha dato il via alla sua campagna referendaria. L'incontro ha visto la partecipazione di Mitja Gialuz, professore di procedura penale a Genova, Giuseppe Iannaccone, avvocato del foro di Milano e Guglielmo Leo, già presidente del Tribunale di Pavia e presidente del comitato per il No di Milano. Gli interventi hanno insistito sulle ragioni reali della riforma, "che non è la separazione delle carriere". La riforma Nordio mette in discussione, piuttosto, "l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge perché i cittadini si troveranno davanti a una magistratura impaurita, incapace di tutelare i più deboli.