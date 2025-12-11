Giuseppe Falcone è il nuovo comandante della polizia locale | gli obiettivi per una Desio più sicura

Giuseppe Falcone, nato nel 1965, è il nuovo comandante della polizia locale di Desio, assunto il primo dicembre. Dopo 40 anni di carriera e diversi anni come vice, assume il ruolo con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza della città e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

