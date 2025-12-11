Giuseppe Bonifati | Dopo aver sfiorato il cielo con un dito ora tocco terra

Giuseppe Bonifati, poco oltre i 40 anni, riflette sulla sua carriera internazionale tra teatro, cinema e vita privata. Con un atteggiamento curioso e leggero, l’artista italiano traccia un bilancio del suo percorso artistico, passando dall’essere vicino al cielo a un nuovo approccio più grounded, mantenendo sempre una prospettiva aperta e vivace.

Varcata da poco la soglia dei 40 anni, l’artista italiano Giuseppe Bonifati traccia un bilancio della sua carriera internazionale, che spazia tra teatro, cinema e vita privata, mantenendo uno sguardo curioso e leggero che lo accompagna da sempre. Attore e regista, Bonifati ha lavorato con grandi nomi del cinema mondiale come Ridley Scott per Tutti i soldi del mondo, Michael Mann per Ferrari e Martin Scorsese per la docu-serie The Saints. “Mantengo la freschezza degli inizi senza la pressione di dover raggiungere risultati a tutti i costi. Forse è l’età in cui si impara a respirare invece di correre”, spiega. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giuseppe Bonifati: “Dopo aver sfiorato il cielo con un dito, ora tocco terra”

Questa mattina, durante i lavori della CEC, don Guido Quintieri insieme ad alcuni giovani universitari della Calabria, ha presentato gli atti del convegno svoltosi lo scorso anno a Bonifati, dedicato alla figura di don Giuseppe Dossetti. Un’occasione preziosa pe - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Bonifati: 'Dopo aver sfiorato il cielo con un dito, ora tocco terra – seppur per un breve istante' - Varcata da poco la soglia dei 40 anni, l artista italiano traccia il bilancio di una carriera che ha contato collaborazioni da attore con Ridley Scott – per il film Tutti i soldi del mondo – Michael M ... Scrive mauxa.com