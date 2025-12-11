Giunta Decaro 50 e 50 PD pigliatutto e i foggiani in pole position per l' assessorato

La proposta del 50 e 50 nella futura Giunta Decaro, che mira a garantire un equilibrio tra uomini e donne, potrebbe ridefinire gli equilibri politici e influenzare le candidature. La distribuzione delle poltrone rischia di scombussolare le aspettative e le strategie delle forze politiche coinvolte, aprendo un capitolo di incertezza e discussione sul futuro amministrativo.

Il 50 e 50 della futura Giunta Decaro, vale a dire il perfetto equilibrio tra uomini e donne, potrebbe scombinare gli schermi delle forze politiche e stroncare legittime aspirazioni. È il primo nodo da sciogliere. A sentire partiti e civici, non c'è stata ancora alcuna interlocuzione. Gli alleati.

