Giugliano si accende le luminarie in città e l’entusiasmo dei cittadini

Giugliano si prepara a vivere il clima natalizio con luminarie e installazioni che illuminano le strade della città. L’atmosfera festosa coinvolge residenti e visitatori, creando un momento di gioia e condivisione. Le luci natalizie trasformano il centro urbano in un suggestivo scenario, rendendo il Natale un’occasione speciale per tutta la comunità.

S’accende il Natale a Giugliano, la città si veste di luci e installazioni che richiamano famiglie, bambini e curiosi. Un’atmosfera che trasforma le tre piazze principali del centro, ciascuna con un tema diverso e pensato per la propria identità. A Piazza Gramsci il Natale parla ai più piccoli: un enorme orso bianco, una cassetta delle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano si accende, le luminarie in città e l’entusiasmo dei cittadini

Ezio #Capuano non si nasconde: "Andremo allo Scida per fare risultato!" Tra infortunati, stanchezza e una sfida da brividi… il tecnico del #Giugliano accende la vigilia. Cosa ha detto in conferenza? #SerieC #CrotoneGiugliano - facebook.com Vai su Facebook