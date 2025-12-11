Giugliano nuovo stabilimento per trattamento rifiuti | oggi consiglio comunale monotematico
Oggi si terrà un consiglio comunale monotematico a Giugliano per discutere la costruzione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti in zona Asi, a Ponte Riccio. La riunione mira a affrontare le implicazioni e le decisioni riguardanti il progetto, al centro del dibattito locale.
Indetto un consiglio comunale monotematico a Giugliano sulla costruzione di un nuovo impianto per trattamento rifiuti in zona Asi, a Ponte Riccio. Oggi alle 15 è stata convocata l’assise cittadina per affrontare il tema come unico punto all’ordine del giorno. Maggioranza e opposizione dovrebbero essere uniti nell’approvare la mozione ed esprimere un secco “no” della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
M53 Nuove Costruzioni – Giugliano in Campania Via Barracano (nei pressi del Bar Belle Epoque) Nasce un nuovo complesso residenziale esclusivo, progettato per offrire comfort, qualità costruttiva e spazi moderni pensati per la vita quotidiana. Due fabb - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo impianto rifiuti a Giugliano in zona Asi, giovedì Consiglio monotematico - Il consigliere di Forza Italia Giovanni Pirozzi è stato il primo a denunciare il pericolo di un nuovo impianto di rifiuti a Giugliano in zona Asi qualche me ... Riporta internapoli.it
Giugliano, via le ecoballe - 28/02/2018 Un’operazione organica, complessa ma completa per la rimozione di 5,6 milioni di tonnellate di ecoballe, stoccate in Campania da 20 anni. Si legge su regione.campania.it