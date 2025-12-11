Giugliano Natale alla Life school una factory del regalo nel giardino della scuola

Teleclubitalia.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giugliano, la “Life School” trasforma il suo giardino in una magica factory natalizia, offrendo un’atmosfera speciale per il periodo delle festività. Un'iniziativa che unisce creatività e solidarietà, coinvolgendo studenti e comunità in un clima di festa e condivisione. Un’opportunità per vivere il Natale in modo originale e partecipativo, tra laboratori e momenti di convivialità.

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano natale alla life school una factory del regalo nel giardino della scuola

© Teleclubitalia.it - Giugliano. Natale alla “Life school”, una factory del regalo nel giardino della scuola

Giugliano, rubato cappello di Babbo Natale luminoso di un'attività commerciale: il video - 40, un uomo incappucciato si è avvicinato alle luminarie installate da un parrucchiere in via ... Riporta ilmattino.it