Giugliano idee iniziative e sviluppo culturale e sociale | al via domani Generazione Progresso

Domani a Giugliano si inaugura “Generazione Progresso”, un progetto dedicato a stimolare idee, iniziative e sviluppo culturale e sociale nel territorio. La presentazione ufficiale si terrà venerdì 12 dicembre alle 20:00 presso la Libreria Claudio, segnando un nuovo punto di partenza per l’attivismo e la crescita locale.

Giugliano. Venerdì 12 dicembre, alle ore 20:00, presso la Libreria Claudio di Giugliano, si terrà la presentazione ufficiale di "Generazione Progresso", un nuovo progetto nato con l'obiettivo di promuovere idee, iniziative e opportunità per lo sviluppo culturale e sociale del territorio. L'evento vedrà la partecipazione delle istituzioni, delle associazioni giovanili e dei forum del territorio .

