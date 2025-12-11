Giugliano assemblea dipendenti del Comune | Chiediamo pagamento performance 2024

Questa mattina, presso il Comune di Giugliano, si è svolta un'assemblea tra dipendenti e sindacati per discutere delle richieste riguardanti il pagamento delle performance previste per il 2024. L'incontro ha visto confronti e richieste da parte dei dipendenti, evidenziando l'importanza di affrontare le questioni legate alle retribuzioni e alle condizioni di lavoro.

