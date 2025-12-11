Gisella Boldini | ‘Vivo nel terrore’ la sentenza choc e la revoca dei domiciliari all’ex che la aggredì con l’acido

Gisella Boldini, la parrucchiera di Trobaso di Verbania, racconta l’aggressione con l’acido subita e il suo stato di terrore. Dopo la sentenza choc e la revoca dei domiciliari all’ex responsabile dell’attacco, Boldini rivive quei momenti drammatici, condividendo le sue paure e il desiderio di giustizia.

Il racconto dell'aggressione a Chi l'ha visto della parrucchiera di Trobaso di Verbania. «Avevo paura per gli occhi e continuavo a buttarmi acqua. Lui cercava proprio di aprirmeli per versarmi l'acido». Gisella Boldini, la parrucchiera di Trobaso aggredita quasi un anno fa nel suo salone dall'ex compagno, torna a parlare dopo la decisione del giudice di r e vocare i domiciliari a Giancarlo M., condannato a tre anni con rito abbreviato. Lo fa ai microfoni del Tg1 e poi si sfoga a Chi l'ha visto, visibilmente scossa: «Vivo nel terrore». L'attacco avvenne il 28 dicembre del 2024. L'uomo entrò nel negozio impugnando un rasoio a lama libera, poi trascinò la donna in bagno davanti a una cliente che riuscì a dare l'allarme.